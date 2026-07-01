東聯迎半導體「碳商機」

半導體晶圓清洗用的高純度二氧化碳（CO2）引爆缺貨、漲價潮，三星、SK海力士等大廠加價搶購，躍居半導體戰略物資。國內高純度二氧化碳指標業者東聯（1710）喊「台廠免驚」，業內認為，東聯將是台系半導體、記憶體廠最強後援。

根據韓國科技媒體《The Elec》報導，用於AI晶片、高頻寬記憶體（HBM）及先進邏輯晶片核心「超臨界清洗」（Supercritical Cleaning）的高純度二氧化碳近期供應嚴重吃緊進而影響產出，引爆新一波搶購潮。

在地緣政治衝擊下，全球煉油與石化廠開工率大幅下滑，導致作為副產品的原料CO2產量銳減。三星電子與SK海力士的半導體級二氧化碳庫存已跌破一個月安全水位，今年以來價格已暴漲20%，外媒引述業內人士意見認為，供給缺口預計至少持續到年底。

外媒指出，電子級CO2是半導體先進製程中「超臨界清洗」製程重要化學品；有別於濕式清洗，超臨界清洗屬於乾式清洗技術，兼具液體的溶解能力與氣體的滲透能力。因此為半導體、記憶體生產不可或缺的特化材料。

專家指出，高純度二氧化碳是3奈米、5奈米等先進製程必要的乾式清洗材料。東聯已經成功將環氧乙烷（EO）製程中的副產品進行碳捕捉與自主純化，成為全台首家能量產高達99.9999%（六個9）純度電子級CO2的供應商。

對此，東聯指出，目前韓國高純度二氧化碳供給確有缺口，認為供應缺口應不致成為長期現象；台灣半導體產業產業密度高、純化能力開發較早，CO2供應相對穩定，東聯有信心產能足以支應市場需求。東聯目前CO2年產能約23.5萬公噸，除半導體外，也應用於食品、工業等領域，其中半導體級應用穩定增加。

業者分析，目前高純度二氧化碳出現部分缺口主因有二，其一為中國大陸石化產業低價競爭，引發亞洲地區石化產業開工率下降，作為石化製程大宗副產品的CO2捕捉量隨之減少。

其二則是某些地區的電子級CO2純化技術仍相對受限，業者舉例，日本、韓國的純化技術仍依賴Air Products（AP）、液空（Air liquid）、林德（linde）三大外資氣體廠。業者認為，由於以上三大外資氣體廠全球布局較廣，預估後續應會傾向於由中國進口大量工業級CO2、並增加韓國本地純化產能，以因應短缺情形。