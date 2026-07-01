可寧衛新工程 申請試運轉

可寧衛（8422）昨（30）日舉行法說會，公司表示，205兵工廠工程已接近完成，正向主管機關申請試運轉許可，預計最晚今年底前會取得許可證，將挹注後市營運動能。

可寧衛指出，205兵工廠重金屬整治工程已接近完工，隨著該廠月儲量許可達9,000噸，在正式商轉投入固化製程後，轉投資的吉鼎混凝土廠第二條產線也將隨即啟動，貢獻營收。

低碳能源布局方面，可寧衛表示，高雄彌陀70MW（百萬瓦）漁電共生案廠已掛表運轉一年多，另有70MW持續推進申設工程；桃園大園SRF廠每日負荷最高可達350噸，發電裝置容量約47MW。

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對於南區BOT案，可寧衛透露，該案與台塑共同成立SPV專案公司，總投資金額達150億元，由可寧衛持股50%、台塑持股45%。