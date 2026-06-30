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本業迎需求旺季加上轉型題材加持 台塑除息日秒填息

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台塑30日除息，每股配發現金股利0.5元，除息參考價為52.7元，受集團除息行情激勵，加上股東會釋出轉型規劃、第3季將迎來石化產品傳統需求旺季，開盤秒填息，並以54.5元作收，收盤漲幅3.42%，成交量36,300張。圖／取自台塑集團臉書
台塑30日除息，每股配發現金股利0.5元，除息參考價為52.7元，受集團除息行情激勵，加上股東會釋出轉型規劃、第3季將迎來石化產品傳統需求旺季，開盤秒填息，並以54.5元作收，收盤漲幅3.42%，成交量36,300張。圖／取自台塑集團臉書

台塑（1301）30日除息，每股配發現金股利0.5元，除息參考價為52.7元，受集團除息行情激勵，加上股東會釋出轉型規劃、第3季將迎來石化產品傳統需求旺季，開盤秒填息，並以54.5元作收，收盤漲幅3.42%，成交量36,300張。

台塑在6月營運展望中表示，因中油新三輕恢復開車，產銷量增加，6月營業額預期比5月高。至於第3季的石化產品供需，台塑表示，第3季為部分石化產品傳統需求旺季，台塑產品銷售。其中，耶誕節裝飾用PVC、包裝用HDPE、飲料杯及水杯用PP、塗料及膠帶用AE等產品，均逢傳統需求旺季。加上第3季亞洲有七座輕裂廠安排歲修，合計年產能493萬噸，影響乙烯供應減少56萬噸，下游衍生物配合歲修或減產，市場供給量減少，也對台塑產品銷售有利。

台塑也釋出轉型展望，開拓半導體化學品包含電子級氫氣、氨水、鹽酸及硫酸等；關鍵材料則聚焦原子層沉積（ALD）釕金屬前驅物、光阻稀釋劑；新材料領域，包含1-己烯、聚烯烴彈性體（POE）與聚芳醚酮（PAEK）等。其中，1-己烯及聚芳醚酮（PAEK）等轉型案，預計可在今年內完工投產。

台塑與日商大金工業株式會社合資成立台塑大金，旗下電子級氫氟酸在國內半導體市占逾半，因應半導體產業需求持續成長，目前正進行大發廠第二期擴建。與日本德山合資成立、主力生產電子級異丙醇的「台塑德山」，目前也正進行異丙醇使用後廢液回收及二期擴建工程。

台塑 除息 漲幅

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