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上市櫃公司祭庫藏股護盤 共1,889億元銀彈上膛
台股近日漲多拉修正，回測月線關卡，巨大（9921）、威剛（3260）等上市櫃公司，基於捍衛股價或轉讓給員工等目的，公告買回逾15萬張庫藏股，預計最高達1,889億元銀彈上膛，有助提振市場信心及股價下檔支撐。
人工智慧（AI）估值偏高疑慮再度浮上檯面，加上國際熱錢基於上半年累計漲幅已大，開始逢高調節，台股隨日、韓股市走勢震盪加劇，除投信及八大公股行庫持續站在多方外，心態偏多的上市櫃公司亦相繼宣布祭出庫藏股護盤。
根據CMoney統計，近期公告擬買回自家股票，且仍在實施期限內的上市櫃公司，主要包括巨大、威剛、聯華（1229）、三陽工業（2206）、保瑞（6472）、矽格（6257）、榮成（1909）、矽統（2363）、中化控股（3716）、承業醫（4164）、台康生技（6589）等39家，預計最高買回上限達1,889億元。
台新投顧總經理黃文清分析，台股今年企業獲利成長動能仍佳，部分非人工智慧（AI）股更已浮現中長期投資價值，上市櫃公司買庫藏股除展現帳上現金流量豐沛外，亦凸顯公司派心態偏多，吸納市場浮額後，有助股價回穩。
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