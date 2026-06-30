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國泰金、凱基金今除息 雙雙都陷貼息窘境

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

國泰金（2882）30日除息3.5元，凱基金（2883）除息1元，但雙雙陷入貼息窘境，國泰金除息參考價為98元，但股價以98元開出後一路走低，盤中下跌逾1%；凱基金除息參考價為28.65元，雖然一度漲至29.05元，但仍無法填息，盤中小跌。

國泰金昨日出現棄息賣壓，收101.5元，下跌4.24%，今日股價以除息後參考價98元開出後，仍持續走跌，盤中下跌1.7%，最低更一度跌至94.4元，陷入貼息。凱基金也同樣貼息，今日最高只漲至29.05元，尚未回升至昨日收盤價29.65元。

國泰金近日陷入國泰世華銀行董事長郭明鑑兼職爭議，郭明鑑原擔任國泰投信董事，並兼任世芯-KY（3661）獨立董事，使世芯-KY成為國泰投信利害關係公司；不過，由於國泰投信旗下全權委託帳戶及八檔基金涉及買賣世芯-KY，衍生基金淨值重算及受益人補償問題，國泰投信近日公布補償金額為4.9億元。

國泰金控26日代子公司國泰世華銀行發布重訊公告，董事郭明鑑已主動表達即日起請辭國泰金控董事、國泰世華銀行董事暨董事長，及國泰私募股權公司董事等職務，盼為兼職引發爭議事件止血。

國泰金 除息 凱基

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