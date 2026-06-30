中纖公告處分台中銀股票 股價連飆四根漲停

中纖（1718）29日發重訊表示，代子公司久暢股份有限公司公告，完成處分台中商業銀行1.9萬餘張股票，處分利益2.28億元。中纖近日股價飆升，今日盤中再拉第四根漲停，成交量8.5萬餘張。

中纖公告，於4月29日至6月29日間，完成出售台中銀（2812）普通股19,753,570股，平均每股交易價格約19.39元，交易總金額3.82億元、處分利益2.28億元。中纖持股台中銀21.22％，為台中商銀第一大股東。據中纖公告，旗下持有台中銀約21.22％股權，採權益法評價認列相關投資損益。

台中銀第二大股東磐亞（4707），由中纖持股達44.4%。此次處分後，中纖仍股台中商銀約1,258,014,836股，持股比率降至約20.9%，仍為最大股東。

中纖在法說會上釋出展望，未來規劃跨入AI領域，將活化既有土地、廠房、水電等基礎設施優勢，並廣泛整合各界專業夥伴，組成AI貨櫃型算力中心與測試中心平台。

此外，市場亦傳出，中纖旗下工業用氮氣及相關特用化學有望切入半導體供應鏈；公司則表示，指半導體特用化學品布局，均仍在供客戶測試階段。

中纖亦表示，擬整合現有乙二醇廠、聚酯廠與假撚工廠，促進上、下游整合、以降低成本，持續提升品質及銷售價格。中纖指出，該公司聚酯廠投入生產回收環保紗，品質獲得客戶肯定，滿足市場需求 ，配合循環經濟理念，並研究「製程廢料循環回收」技術，以順應全球淨零碳排趨勢。