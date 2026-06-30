三能集團啟動二代接班

台灣藝人「麻吉大哥」黃立成近期在加密貨幣市場的操作再度成為話題。根據鏈上監測平台Lookonchain資料，黃立成近一個月持續虧本出售持有多年的「無聊猿（BAYC）」NFT，並因槓桿多單接連遭到清算，帳戶餘額一度僅剩約8.1萬美元（約新台幣258萬元），相關消息曝光後，也在PTT股板引發熱烈討論。

2026-06-30 07:52