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三能集團啟動二代接班

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

烘焙器具大廠三能-KY（6671）昨（29）日宣布，集團決啟動二代接班規劃與東南亞全新戰略，2027年起高階主管輪調，同時印尼第二階段購地建廠計畫也拍板定案，新廠確定落腳西爪哇省蘇邦縣的台發工業區，預計2027年底前完工投產。

三能強調，為全力挹注東南亞中長期成長動能，集團採取策略性保留自有資金的配置，全面擴大海外市場版圖。

三能集團同時宣布新一波高階人事安排，台灣三能總經理將由行銷中心總監張志豪兼任；原總經理張心怡則轉任集團執行長特助暨管理中心總監，專職集團策略規劃與跨事業體管理。張心怡為集團董事長張瑞榮的二女兒，張志豪則為張心怡的弟弟。

三能表示，此次人事安排為集團接班計畫的重要里程碑，相關職務預計2027年1月1日正式生效。

未來半年將透過跨部門歷練與實務管理經驗累積，逐步培育下一世代經營團隊，強化企業永續經營基礎。

在海外布局方面，印尼三能今年前五月累計營收（印尼盾）較去年同期大幅成長52.6%，顯示第一階段「租地設廠」策略成效顯著。

印尼 東南亞 張志豪

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