豐興鋼筋、廢鋼開平盤

鋼市進到第3季傳統淡季，昨（29）日豐興（2015）廢鋼與鋼筋平盤，東鋼H型鋼同樣平盤，結束連續12次調漲，建築用鋼行情展開橫向整理。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情偏向弱勢。美國大船廢鋼與日本2H廢鋼報價，美國貨櫃廢鋼小跌為每公噸345美元，澳洲鐵礦砂由100.25美元跌至100美元。

另一方面，東和鋼鐵昨天公布7月上半月H型鋼基價全面持平，中止連續12次上漲。回顧今年東鋼H型鋼價格，自1月下半月開始一路由每次調漲300至400元，至6月下半月累計每公噸已漲4300元，此次轉為平盤，代表鋼廠認為目前價格已回到合理區間，希望市場先消化先前漲幅，同時維持客戶接單意願，避免高價影響後續成交。

此外，豐興廢鋼、鋼筋及型鋼基價全面持平後，廢鋼收購價每公噸9400元，鋼筋牌價1.81萬元、交易價1.75萬元，型鋼每公噸2.5萬元。