永豐餘攻智慧能源 報捷

永豐餘（1907）旗下永餘智能昨（29）日宣布，取得台南市與嘉義縣防災微電網建置案，合計標案金額約1.6億元，成為經濟部推動「小型防災微電網建置計畫」的重要執行業者。

據悉，上述兩項專案預計於今年底前完工驗收並認列營收，永餘智能也透露，隨政府明年可望持續釋出相關標案，將持續積極參與投標。

經濟部因應去年丹娜絲颱風造成南部多地停電及通訊中斷，啟動「小型防災微電網建置計畫」，鎖定苗栗以南及花東等10個易形成電力孤島縣市優先建置。永餘智能此次拿下兩處示範案場，也成為本波政府防災能源基礎建設的重要參與業者。

永豐餘投控暨永餘智能董事長葉惠青表示，永餘智能憑藉團隊專業背景及實績經驗，以場域韌性、本土設備、管理系統和用能效率等四大優勢，在多家業者競爭中脫穎而出。據公司透露，此次台南案金額約8,900萬元、嘉義案約7,100萬元，分別為今年政府防災微電網預算規模最大及第二大的標案。