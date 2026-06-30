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台康與日廠簽乳癌藥授權
台康生技（6589）昨（29）日宣布，與日本指標性藥廠簽訂HER2陽性乳癌生物相似藥EG1206A（Pertuzumab Biosimilar to Roche Perjeta）日本市場授權與商業化協議。根據合約協議，這項合作將可為台康生技創造約新台幣13.2億元的潛在商業價值。
台康生技表示，該公司2025年與國際生技大廠山德士（Sandoz AG）簽訂HER2陽性乳癌生物相似藥EG1206A（Pertuzumab Biosimilar to Roche Perjeta）台灣、中國大陸等亞洲11國之外的全球專屬授權銷售合約後，昨日再與日本製藥公司簽署EG1206A日本市場之授權與商業化協議。
根據合約協議，此案預期將為台康生技創造約新台幣13.2億元之潛在商業價值，包括簽約金、開發及法規連結之里程碑金，以及產品上市後之銷售分潤。實際收入認列金額及時點，將依產品開發進度、法規審查結果、上市時程、市場銷售表現及合約條款而定。
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