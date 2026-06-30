大亞（1609）營運多箭齊發，包括本業切入台積電供應鏈AI領域，轉投資榮星、創未來，挾著AI用立體陶瓷基板、軍工（無人機），從本業到兩大轉投資等三大領域逐步收割，營運可望進入高成長期。

大亞為榮星第一大股東，共持有3,637萬8,065股，持股比21.46%，而榮星攜手第二大股東日本古河電工集團切入立體陶瓷基板等領域，未來動能備受看好，大亞也被視為關鍵合作對象之一。

榮星旗下榮星科技、轉投資仁鏵兩家公司同步布局立體陶瓷基板、IGBT散熱模組及半導體製程，逐步看到成果，而榮星近年持續擴充產能、強化技術布局，未來可望持續受惠高階封裝及散熱需求持續攀升。

此外，大亞近年積極透過轉投資打造第二、第三成長曲線，特別聚焦在低軌衛星、軍工（無人機）、生技醫療、AI相關領域，集團旗下大亞創業投資、大亞創新投資亦投資研發和生產無人機反制系統和低軌衛星系統公司「創未來科技」。

無人機方面，因國民黨版無人機特別條例預算2,400億元將提出，預算規模甚至高過政院版本，被視為在野陣營大力支持無人機產業的訊息，包括雷虎在那的多家供應鏈業者直奔漲停。

值得注意的是，大亞在無人機馬達領域的關鍵布局多元，包括TD-CCAW超導熱銅包鋁線：結合了銅層的高導電性與鋁芯的輕量化特質，解決無人機馬達的散熱與重量痛點，進而提升飛行續航力。還有導熱抗突波平角銅線，是專為大型無人機與油電混合動力設計，能抵抗高電壓突波並維持長時間高速飛行穩定。

大亞也持續與生產的漆包線主要供應給國內馬達與動力模組製造商，如昶瑞機電 及富田電機等，搭載於台灣自主研發的無人機，形成完整生態系。

本業方面，大亞旗下電線電纜事業持續暢旺，目前在手訂單約150億元，大亞表示，AI科技產業快速發展下，帶動諸多晶圓大廠建廠，增加了對電線電纜的需求量，每一個新建廠，至少都帶動5億到6億元，甚至更多的線纜訂單量，而國內晶圓龍頭大廠的建廠用線主要也都是由大亞提供，科技建廠帶來的用線需求，這一塊成長感受相當大。

此外，大亞目前全台太陽能裝置容量已累計突破207MW，旗下逾68座屋頂型與地面型電廠穩定運營，短期目標將達500MW，儲能方面，大亞旗下智璞儲能，100MW E-dReg去年已啟用，大蓄能源在台中龍井關連工業75MW E-dReg預計今年第3季啟用。