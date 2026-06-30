虎門訂單滿載 營運向上

電腦輔助工程分析（CAE）解決方案供應商虎門科技（6791）昨（29）日舉辦法說會，說明CAE、CPC、工業4.0三大部門布局及展望，下半年在CPC人才到位、工業4.0進入客戶密集驗收期，加上訂單滿載，營運可望再向上躍升。

虎門表示，矽光子逐漸成為未來半導體、AI基礎建設與高速通訊的關鍵技術，不僅大型企業陸續投入開發，中型廠商的需求也日益明確。

虎門與Alcyon Photonics合作，提供IP＋開發軟體工具服務，從規格定義、IP導入、設計驗證至投片量產的完整客製化流程，協助客戶縮短產品開發周期。在矽光子的布局今年轉為積極，也獲得客戶正面回應。

虎門指出，工業4.0預計下半年密集出貨，待客戶驗收完成後認列營收。在智慧化生產線中，機器手臂動線與空間規畫決定生產效率，虎門以3D模擬與虛擬驗證技術，完整模擬整條產線的動線流暢與空間利用，客戶高度掌握產線建置，減少建置過程中變更設計的成本。