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國泰金棄息賣壓湧現失守百元大關！盤後驚現2萬張鉅額交易引關注

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

國泰金（2882）將於30日除息3.5元。受到除息前觀望氣氛與近期消息面影響，今日市場棄息賣壓強烈湧現，壓制股價終場下挫4.5元或4.25％，收在101.5元，不僅跌破月線支撐，也使得明日的除息參考價同步下滑至98元，面臨百元大關失守的挑戰。

近期國泰金股價走勢波折，旗下子公司國泰投信日前傳出誤踩關係人交易紅線事件，引發市場高度關注。外資展開強力調節，已連續五個交易日進行大提款，今日三大法人操作仍偏向賣方，以外資為首合計賣超12,158張，自營商也調節225張，僅有投信逆勢加碼82張、呈現連三買。在法人連續拋售下，國泰金上周股價大跌8.23％，今日再吞長黑，對比6月18日創下的117.5元歷史新高，短線反轉修正幅度明顯。

值得市場高度關注的是，國泰金在今日盤後鉅額交易中，罕見爆出2萬張大單，總成交金額高達20.3億元，成交價格則鎖定在今日的收盤價101.5元。

法人分析，在明日除息前夕爆出如此高額的鉅額成交，顯示市場棄息賣壓沉重的同時，也有「特定大咖資金」選擇在相對低點大舉進場布局。這筆神祕買盤是否意味著利空即將出盡，並將今日的下跌視為多頭進場的時機，將成為明日除息首日及後續填息之路的關鍵風向球。

國泰金 除息

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