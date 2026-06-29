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冠德法說會／今年推四大案 房市仍在低檔盤整

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

冠德（2520）29日召開法說會，冠德表示，今年有三案完工，包括「台中G5案」、「台中崇德綻」以及「冠德K Tower Y09」，加上部分「冠德信義」、「心禾匯」可持續入帳，全年完工量約百億元。

冠德表示，今年推出四大案，其中有三案都是先建後售，包括總銷31億元「冠德K Tower Y09」，已經取得使照，3月開案，已銷售約20%，總銷67億元「台中崇德綻案」，則是6月取得使照，預計7月中開案，總銷16億元「台中G5案」3月取得使照，預計8月開案，另，今年也將推出總銷36億元台北萬華「直興段」，四案推案量合計共150億元。

針對房市景氣，冠德表示，今年前五月六都買賣移轉棟數共7萬9,245棟，年減3.5%，顯示今年房市交易熱度較去年同期略減，六都增減互見，主要是新屋交屋量影響各都會區量能表現，整體市況仍在低檔盤整。至於政策上，新青安 2.0 即將接棒上路，據悉財政部已研擬完成，最快8月1日銜接上路，實施期程拉長至7 年，但細節仍待行政院最後拍板。

商辦市場上，冠德表示，整體A級辦公室大面積租賃需求升溫，第1季700 坪以上大坪數交易，占本季總租賃量約80%，對比往年僅占比 4~5 成，創下近五季新高，顯示企業擴張與辦公升級需求的動能極為強勁。

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