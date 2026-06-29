台股熱絡帶旺票券需求 中華票券首季獲利6.41億元、年增61%

台股熱絡，票券公司也趁勢賺進「機會財」。中華票券29日召開2026年第1季法人說明會指出，今年首季稅後純益為6.41億元，年增61.21%，每股盈餘（EPS）0.48元，股東權益報酬率（ROE）11.5%優於同業平均。總經理魏政祥指出，受惠於台股熱絡，首季券商向票券業者借款帶動票券業務成長51%、上半年預估年成長二、三成以上，展望下半年，「沒有悲觀的理由」，仍抱持審慎樂觀態度。

中華票券發言人劉立凡指出，華票今年第1季營運表現亮眼，稅後純益較去年同期成長逾六成，淨收益年增86.37%，年化ROE達11.5%，高於票券同業平均9.04%。三大核心業務中，以票券及債券業務成長最為明顯，其中票券業務淨收益年增51%，債券業務淨收益更年增248%，股權投資也由去年同期虧損轉為獲利。

劉立凡表示，資產品質方面，截至第1季底，中華票券逾放比維持0%，並持續超額提列保證責任準備。債券投資則以高評等投資等級債券為主，台幣債券約86%集中於AAA至AA等級，外幣債券約84%為A級以上，以維持穩健的信用風險管理。

魏政祥表示，今年票券市場需求特別熱絡，主要受惠於台股成交量及融資需求增加，券商融資業務暢旺，透過發行商業本票向票券公司取得資金，再提供投資人融資及不限用途借款，帶動整體票券市場業務成長，預估今年上半年相關利息收益較去年同期增加約二至三成，也成為公司今年重要的獲利來源。

債券業務方面，魏政祥指出，今年首季因美元資金成本走低而有獲利表現，目前仍持續觀察市場變化，等待較佳布局時點。第3季股市仍處於高檔震盪，債券市場未來走勢仍受到利率政策影響，將待市場方向更加明朗後，再伺機布局收益率較高的標的。

針對市場高度關注的美國利率政策，中華票券固定收益商品部副總經理楊雅玲表示，目前市場對利率走勢仍有不同看法，新任聯準會主席華許未來政策方向仍待觀察，因此現階段仍難判斷未來將升息或降息。

魏政祥說，若未來降息，將有助於債券評價回升及資本利得增加，對銀行、保險及票券等金融機構都有正面助益；反之，若利率持續走高，債券價格將承受壓力，因此公司將持續控管部位及風險。

展望下半年，魏政祥指出，目前市場變化速度相當快，每一季情勢都可能與原先預期不同，下半年應謹慎預防全世界通膨預期加劇，長短期利率上升導致各項金融資產價格下跌的風險。不過，他認為，公司目前票券業務仍維持良好動能，加上股權投資及債券操作可望持續挹注收益，「沒有悲觀的理由」，對全年營運仍維持審慎樂觀態度。