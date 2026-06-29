長興現增除權、開盤即填權 盤中勁揚逾6%

長興（1717）29日辦理現金增資除權，除權參考價69.3元，開盤即以71元開出，順利完成填權，盤中最高來到73.7元，較除權前收盤價69.5元上漲約6%，表現亮眼，展現市場買盤力道。

長興日前通過現金增資發行12,000張新股，定價50元，預計募集6億元。長興表示，此次現增計畫將新股發行總數的15％計1,800張，供員工認購，75％計9,000張將由原股東按認股基準日股東名簿所載的股東及其持股比例認購，剩餘的10％計1,200張對外公開承銷，原股東及員工繳納期間為7月13日至17日間進行股款繳納，此次募集資金將用於償還普通公司債及銀行借款、健全財務結構。

長興日前公布5月自結獲利，因客戶需求推升、出貨暢旺，稅前盈餘年增近四倍。長興表示，4、5月出貨量均受惠於下游客戶拉貨意願，維持在高檔水準。自結5月稅前盈餘3.88億元，年增398.43％，每股稅前盈餘0.33元；前五月累計稅前盈餘15.07億元，年增67.66％，每股稅前盈餘1.29元。

長興指出，4月時因美伊衝突，客戶備料需求升溫，產品反應成本調漲及出貨量增加，帶動長興4月營收成長至42.33億元，年增12.99％、月增8.08％，低價原料庫存挹注下，毛利率提高，稅前盈餘4.97億元，年增79.64％。時序進入5月，中東局勢漸趨和緩，出貨量雖較4月略有降溫，但仍在相對高檔水準。

法人也指出，隨著WMCM有望在下半年顯著放量，長興半導體材料營收升溫，產品組合逐漸優化。此外，旗下小金雞長廣（7795）也受惠ABF載板需求，設備認列台數也將逐季提升，均使長興下半年營運受惠。