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法說前夕買盤卡位 聯嘉強攻漲停創波段新高
車用LED燈源模組廠聯嘉投控（3717）在法說會前夕買盤強勢卡位，29日股價開高走高，盤中衝漲停板，鎖在25.95元，大漲2.35元，漲幅達9.96%，成交量放大至逾2萬張，股價一舉突破轉型控股掛牌上市以來的新高價。
聯嘉今年營運迎來強勁轉機，首季歸屬母公司業主淨利衝上9,832萬元，年增逾三倍，每股純益0.47元創單季新高。
聯嘉表示，首季獲利創高主因高附加價值產品比重拉升，且AI科技賦能的三大領域中，AI智慧建築解決方案已於本季正式出貨，成為車用市場後的第二成長動能，累計前5月合併營收29.8億元，年增26.8%。
展望後市，法人指出，聯嘉目前訂單能見度高，隨取消現增的不確定性利空出盡，市場焦點鎖定30日召開的法說會。
其中，預計7月量產的墨西哥新廠進度最受關注，若北美客戶拉貨力道如期銜接，將有效跨越初期折舊負擔並優化整體獲利，高毛利AI新產品出貨進度也將是下半年營運規模擴大的重要風向球。
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