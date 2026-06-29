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虎山、橙的 AM業務看俏
北美AM市場迎來「美國汽車平均車齡維持高檔」與「維修權（Right to Repair）法規」，虎山（7736）認為汽車零組件長線剛性需求並未改變，橙的電子也看好歐洲與美洲乘用車保有量持續維持高檔，平均車齡亦呈逐年攀升趨勢，旗下AM業務仍為公司營運重要成長引擎。
虎山董事長陳映志指出，受惠全球車安意識抬頭與倒車顯影法規趨嚴，虎山研發多年的ADAS（先進駕駛輔助系統）車用鏡頭模組已正式進入放量收割期，結合感測組件的智慧把手成功深化與歐美主要經銷商合作，此發展方向完全正確，將成為驅動傳統零件之外強勁的第二成長引擎。
橙的電子也指出，歐洲與美洲乘用車保有量持續維持高檔，平均車齡亦呈逐年攀升趨勢，橙的看好旗下AM業務仍為公司營運重要成長引擎。
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