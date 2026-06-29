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中聯資擴產 搶長線商機
中聯資源（9930）積極發展循環經濟與低碳建材，受惠國內AI產業投資熱潮不墜，公共工程需求擴大，以及全球淨零碳排趨勢加速，中聯資中長期成長動能備受期待。
中聯資指出，目前房市受信用管制、建築成本攀升及建照、開工量下滑等因素影響，建商推案態度相對保守，但市場並非全面降溫，而是需求結構改變。尤其AI伺服器、高效能運算及半導體產業持續帶動科技廠房擴建，加上政府公共工程預算持續增加，包括捷運、道路、橋梁及重大基礎建設等工程，仍將成為高爐水泥及爐石粉的重要需求來源，可望填補部分房市降溫缺口。
其中，爐石粉因具有低碳、耐久及降低水泥使用量等優勢，在全球ESG及淨零碳排政策推動下，市場需求持續提升。尤其台灣能源政策朝燃氣發電轉型，未來飛灰供給將逐步減少，使爐石粉的重要性更加凸顯。中聯資已提前布局原料供應，確保產品品質、交期及價格穩定，有助提升市場競爭力。
為掌握成長契機，中聯資啟動擴產計畫。南部研磨廠預計於2026年第4季完工投產，新增48萬公噸設計產能，可因應旺季供貨需求，並透過離峰生產降低用電成本，改善整體成本結構。
此外，規劃中部研磨廠擴建案，預計2028年第3季完成，持續提升整體產銷彈性與供貨能力，為未來數年營運成長預留充足空間。
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