士電、華城奪台電20億訂單

台電近日釋出20億元浸油式電力變壓器訂單，確定由華城（1519）、士電兩大廠吃下，市場預期，隨著台電電力供給端仍有壓力，預期仍會加快釋出相關訂單，更有望開啟新一輪的發電案場投資，重電業者可望受惠。

台電強韌電網計畫持續釋單，重電業者取得相關訂單，士電表示，訂單取得包括變壓器、電抗器、STATCOM等，其中已經取得STATCOM南科、龍潭兩案，總金額各約20億元左右。

產能上，士電T4廠瞄準美國AIDC建設商機，主要以生產230、345kv等中大型變壓器為主，第一期預計2027年9月投產，2028年全面量產，T4加入後整體產能將再提升三分之一。

華城同樣積極擴增產能中，華城觀音三廠B廠第1季開始商轉，主要內外銷中型電力變壓器，產能將是逐年升高，今年可望貢獻營收逾10億元，預期2027年可貢獻逾30億元，2028年可貢獻逾40億元。台中廠則生產345~500kv大型變壓器為主。