高科技廠水處理業者兆聯實業（6944）搭上AI基礎建設驅動的半導體資本支出產業順風車，在手訂單衝上264.7億元，創新高。因應半導體、記憶體及PCB客戶均積極在海內外加碼擴產，兆聯實業也在美國市場部署重兵，並在台灣增設數個營運點。

看好美國市場將是近兩年挹注業績重要的成長動能，兆聯實業董事會已通過美國子公司自地委建預算19.5億元，將提供客戶建廠、維護、化學品、資源循環等全面性服務，預計於2028年完工。另外，兆聯實業今年在屏東、嘉義也都要新設據點，並在中科擴大布局，主要客戶今年約占營收比重75%。

兆聯實業屏科分公司獲准進駐南科，將投資金額5億元，主要產品為超重力碳鎖器、碳中和超效降導除氟劑、水資源濾材再生延壽服務與相關工程，公司產品能提升製程用水效率並降低碳足跡，協助客戶因應先進製程發展及氣候變遷挑戰。

受惠客戶需求強勁，兆聯實業首季毛利率27.15%，為單季歷史新高，季增3.24個百分點，年增5.13個百分點；稅後純益7.73億元，為單季新高，季增1.9％，年增84.4％，每股純益10.08元，連續兩季賺逾一個股本。前五月合併營收78.96億元，年增48.5%，續創同期新高。

兆聯實業表示，在半導體、記憶體及PCB客戶加速擴產挹注下，累計在手訂單金額來到264.7億元，再創新高紀錄。

展望2026年，兆聯實業預期，整體營運可望持續向上，今年起整體產能至少要提升三成，且近二年成長動能來自美國市場，今年美國員工人數將倍增達百人規模，以因應主要客戶新建工程需求。