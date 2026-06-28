金控股獲利犀利…配息動能大增 殖利率上看4%

13家金控前五月稅後純益年增97%，其中證券及壽險為主金控年成長210%及137%，高於銀行金控的年增46%。法人預估第2季資本市場熱絡、放款動能增溫，挹注2026年度金控獲利及配息能力。且大多壽險金控以調整後獲利為配息基礎，預期現金股利將大幅優於2025年水準。

壽險金控上半年表現亮眼，壽險業自今年起正式接軌IFRS 17，獲利改以合約服務邊際（CSM）釋放及避險後經常性收益率正利差為核心獲利指標，金管會今年實施外匯價格變動準備金新制有助於壽險業降低避險成本，淡化過去外匯衝擊對損益表影響。

法人指出，富邦金、國泰金、中信金均表示2026年現金股利配發將以調整後獲利（稅後純益加FVOCI股票資本利得）為配發基礎，預期現金股利配發將大幅優於2025年水準，惟仍視金管會訂定壽險業未來發放股利ICS比率規定。

由於AI產業持續擴張、企業獲利動能強勁以及資金面支撐仍強，壽險業股票投資部位未實現損益可望擴大，以調整後獲利為配發現金股利基礎，法人更預估有大型壽險金控現金股利將成長40%至50％。而13家金控2025年整體現金股利成長17%，現金股利殖利率至目前約3.4%，在配息水準將優於2025年之下，法人估明年金控整體現金股利將成長20%，現金股利殖利率升至約4%，但其他權益情形為每季須關注焦點。

銀行方面，法人展望第2季銀行淨利差、手收動能及資產品質維持正向。雖今年美國聯準會降息延後，但大多銀行淨利差維持先前小幅上揚看法，預估海外營運據點較多銀行如中信金、兆豐金等將受惠供應鏈移轉增加外幣放款、出口周轉金放款提升銀行放款動能，銀行亦支持國發會投資美國融資保證機制帶動外幣放款成長，估今年銀行淨利息收入為中個位數至雙位數成長以上。