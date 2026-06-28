塑化、化工族群除息上秀

塑化、化工族群除息秀陸續登場，6月29日由長興（1717）打頭陣，30日台塑（1301）、中華化（1727）接棒，7月1日則是三福化（4755）壓軸。法人表示，受惠第2季基本面轉好、半導體原料需求雙題材拉抬，塑化族群除息行情將十分有看頭。

法人表示，4、5月因原物料帶動產品價格上漲、加上下游客戶拉貨力道提振，塑化、化工廠第2季營運表現值得期待，加上台塑、長興、中華化、三福化等長期投入半導體相關化學品轉型，今年相關業務有望再上層樓。

長興自結5月稅前盈餘3.88億元，年增398.43％，每股稅前盈餘0.33元；前五月稅前盈餘15.07億元，年增67.66％，每股稅前盈餘達1.29元，主因4、5月出貨量均受惠於下游客戶拉貨意願，維持在高檔水準。展望未來，旗下晶圓液態封裝材料，打入大廠供應鏈，預期今年半導體封裝材料將逐季成長，加上真空壓模機等電子材料出貨暢旺，持續挹注下半年營運。

台塑日前表示，6月因原料供應回穩，營業額預期比5月高；加上原油及乙烯、丙烯價格大漲，推升石化產品價格，預期第2季營業額比第1季成長。

中華化5月營收2.27億元，年增39.07%；前五月營收9.33億元，年增19.37%。展望未來，中華化開拓的電子級硫酸新產線，去年進入大客戶驗證階段，預估今年第3季季末可貢獻營收，加上戰爭引發國際硫磺、硫酸價格大漲，其他特化品價格也上漲，也有利於中華化營運動能。

三福化受惠半導體先進封裝、先進製程需求推升，有助半導體化學品穩健成長。在先進封裝產品部分，CoWoS相關化學品估計成長60%至80%，應用於SoIC封裝的蝕刻液及Release Layer等也將於下半年量產，TMAH顯影液回收也陸續導入半導體中型客戶。