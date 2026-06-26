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雲品海外報捷 挹注獲利
雲品（2748）發言人曾景宏昨（26）日表示，旗下米其林三星「頤宮中餐廳」進軍阿聯酋阿布達比開設首家海外分店，預計2026年下半年開幕，客單價上看萬元；至於首個海外飯店委託經營案「雲品酒店杭州」，則預計9月試營運。
整體而言，雲品今年營運擴張將持續以委託經營案為主，隨高毛利管理案持續增加，可望推升整體獲利表現，今年營運有機會優於去年。
雲品昨召開法說會，公司擴張策略持續朝輕資產委託經營模式，未來新增案源將以飯店、宴會廳、Villa Resort及景區旅宿管理為主。今年除杭州案外，台中味丹溫泉、大坑森邸、台南安平宜樂案、嘉義太保、台中德光森林等新案也將陸續開出，整體開發時程已排至2028年。
海外布局方面，「雲品酒店杭州」預計9月試營運，將進駐台泥中國營運中心、樓高45層的杭州公亮大樓，規劃190間客房，並與業主簽訂25年長約，成為公司重要海外飯店管理據點。
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