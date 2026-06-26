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福懋油本次股東會流會
飼料廠福懋油（1225）昨（26）日召開股東會，但因出席率僅達33.56%未過半，董事長吳星澄宣布本次股東會流會，公司將擇期另行再召開；另公司受惠低價庫存效益，今年營運展望樂觀，但因經濟部遲未核准公司負責人變更登記，恐影響第2季財報會計師簽證進度，後續不排除股票暫停交易。
吳星澄表示，公司原規劃於第1季與群智聯合會計師事務所合約到期後，改由四大會計師事務所之一的勤業眾信接手簽證，以提升財報公信力。不過自今年4月改選董事長後，主管機關經濟部以獨立董事是否涉及辭任或解任爭議尚未釐清為由，遲未完成變更登記，使公司法人登記與相關文件取得受阻。
他指出，變更登記未完成已影響正常營運流程，若6月30日前仍未完成程序，第2季財報恐面臨簽證不確定性，進一步影響財報出具時程。在相關文件無法備齊下，公司治理與決策運作均受限制。
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