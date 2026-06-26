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材料迎三利多 業績看俏
材料*-KY（4763）昨（26）日召開股東會，現場通過多項議案，並完成董事改選。董事長王克璋表示，先前倍增的運輸成本有望進舒緩、加上美伊和談推進，中東地區庫存已見底，有利絲束產品交易及去化，預期今年下半年營運應會比上半年好。
王克璋表示，材料不訴諸價格競爭，而是尋找新增長點及利基。隨庫存逐步消化、多元產品線及新興應用持續推展，目前預估6月營收有望優於5月，第3季營收也有望優於第2季，預期下半年營運將會比上半年好。
材料5月營收9.52億元，年減22.69%、月增8.48%；前五月累計營收45.41億元，年減34.06%。第1季稅後純益11.14億元，年增41.12％，每股純益1.13元。隨客戶庫存逐步消化，後續需求回補動能逐漸釋出，5月營收9.52億元，月增8.48%。
展望未來，材料表示將致力拓展利基新市場。其中，AI智慧眼鏡部分，材料與義大利Mazzucchelli合作，開發高端醋酸光學材料，訂單可望在第3季明朗。此外，看好全球將邁入加熱不燃燒煙的黃金成長期，材料推出針對口含菸的醋酸纖維無紡布，預計下半年出貨。
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