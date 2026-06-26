材料迎三利多 業績看俏

台電26日舉辦2026年度股東常會，向股東說明受惠於國際燃料價格回穩及各項強化財務營運作為，去年轉虧為盈，稅前盈餘756億元，終止連三個年度虧損，但仍有逾3,500億元累積虧損。台電表示，今年受中東情勢影響，燃料價格再次飆漲，台電將密切關注、審慎因應，持續強化財務營運績效，並向政府爭取協助，也會在銀行授信原則下，爭取財務改善資源。

2026-06-26 18:15