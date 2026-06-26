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永光前五月合併稅前盈餘年增八倍

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

永光（1711）昨（26）日公布5月自結獲利數字，營業淨利4,695萬元、稅前盈餘4,307萬元，相較於去年同期數字，由虧轉盈。永光累計前五月合併營收34.86億元，年增4.7%；合併營業淨利1.04億元，年增約187.7%；合併稅前盈餘1.46億元，較去年同期增加1.3億元，年增約813%。

永光5月合併營收7.19億元，年增9.42%；合併營業淨利4,695萬元，較去年同期淨利增加6,194萬元；合併稅前盈餘4,307萬元，較去年同期增加1.18億元，單月表現較去年同期轉盈。

永光表示，5月合併營業淨利及稅前盈餘增加，除合併營收較去年同期增加之因素外，主要係去年同期因新台幣大幅升值而導致整體毛利率降低，以及去年同期有認列較大的匯兌損失所致。

永光5月各事業別營收成長分別為：電子化學品年增42%、特用化學品年增10%、碳粉年增6%、色料化學品年減4%、醫藥化學品年減65%。前五月累計營收中，電子化學品年增28%、特用化學品年增6%、色料化學品年減4%、碳粉年減7%、醫藥化學品年減13%。

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