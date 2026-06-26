三陽、裕日車 喊衝刺銷售

三陽工業（2206）與裕日車昨（26）日同時召開股東會，三陽董事長吳清源與裕日車董事長嚴陳莉蓮雙雙指出，關稅政策、及國際地緣政治及貨物稅影響，使汽車消費市場趨於觀望。裕日車總經理姚振祥指出，今年車市應有機會超過去年，但42萬台仍有風險，今年股市好，期待顧客能換購新車。

嚴陳莉蓮表示，受到關稅政策及國際地緣政治不確定性影響，汽車消費市場仍趨於觀望。面對挑戰，公司自去年底推出全新品牌計畫並優化營運，強化聲量、確保獲利。未來將透過全新品牌戰略，精進品牌價值、提升產品競爭力與服務品質。

吳清源指出，公司2026年經營主軸是「穩」字。面對瞬息萬變的市場環境，將持續秉持品質、服務與創新的核心價值，謹慎規劃、穩健行動，在維持營運穩定的基礎上積極掌握成長機會，以「穩中求進」作為經營原則。

三陽昨日股東會也進行董事全面改選。新任董事當選名單包括吳清源、吳麗珠（千景投資）、姜禮禧（千景投資）、吳奕成（千景投資）、黃裕昌（兆耀投資）、張德清（兆耀投資）和田人豪（兆耀投資），而獨立董事分別是施中川、陳富煒、洪大明和魏興海當選。董事長則由吳清源續任。

吳清源表示，展望未來，三陽將持續朝「穩中求進」方向邁進，經營目標包括維持台灣機車市場市占與心占第一、全球摩托車年銷售突破75萬台，HYUNDAI汽車方面，2026年規劃每季推出新車，包括第1季INSTER電動車、第2季PALISADE、第3季STARIA油電車型及第4季全新國產車款，以完整產品陣容滿足市場需求，持續挹注銷售成長動能。

姚振祥指出，今年車市應有機會超過去年，但42萬台仍有風險，今年股市好，期待顧客能有資金換購新車。至於各方矚目的美國車降為零關稅後引進台灣，由於川普重心轉移，今年應無機會引進。