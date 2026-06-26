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平和環保搶科技業客戶

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

特殊工業區廢汙水代處理廠平和環保（6771）昨（26）日舉行法說會，指出近年因金屬螺絲等主業客戶需求承壓導致獲利下滑，但今年第1季獲利已見回穩跡象，預期第2季營運將優於第1季，下半年表現將優於上半年，公司積極拓展電子與半導體等新產業客戶，優化產品組合提升毛利率。

展望新產業布局，平和環保積極跨足高毛利的半導體與科技業廢液回收領域。轉投資持股20%的綠實環保主要鎖定半導體廢硫酸再生再利用，設備已建置完成，正與客戶及策略夥伴進行程序申請，在第3季到年底前可試營運，將視試運轉狀況評估明年擴大產能計畫。

平和環保指出，目前主要營收仍以廢汙水代處理為主，營收占比維持在七成左右，原生客戶黏著度極高。去年第4季每股純益0.48元，今年第1季回升至0.69元，看好營運谷底已過，今年4月也已調漲價格。下半年將逐步導入有害事業廢棄物處理資源配置，預計明年產生貢獻。

平和環保透露，在技術創新與法規加嚴趨勢下，除再生混凝劑外，氨氮廢水轉化為氯化銨程序已就緒並準備銷售。因應放流水標準加嚴大幅助益業務推廣，已進行硝酸鹽氮等技術驗證。

環保 半導體 法說會

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