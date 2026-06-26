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南亞股價屢創新高 王文潮配偶再申報轉讓5,000張持股
南亞（1303）26日公告，法人董事代表人王文潮配偶，再度申報轉讓出售5,000張南亞持股，轉讓後持股40,150張，依南亞26日收盤股價148元估算，此次轉讓5,000張持股，交易市值約7.4億元。
南亞曾於6月12日代王文潮配偶公告，申報轉讓出售5,000張南亞持股；26日則是本月第2度申報出售南亞持股。合計兩次共處分1萬張南亞股票。
南亞近兩周股價屢寫新高，市值正式突破破兆元大關。外資機構摩根大通（JPMorgan，小摩）更於日前調升南亞目標價至200元。小摩報告認為，未來南亞營運成長動能將主要來自三大催化劑，包括：一、高階銅箔基板（CCL）M9、M10材料順利通過客戶認證；二、高毛利電子材料產能持續擴張；三、受惠產品組合優化及產品價格調升，帶動獲利預估進一步上修。
AI助攻下，南亞5月獲利大增逾六倍，自結稅前盈餘37.53億元，年增672.79%；稅後純益26.45億元，年增610.43%，每股純益（EPS）0.33元。
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