台電股東會／累積虧損仍逾3,500億元 紀念品首次發超商禮券100元

台電26日舉辦2026年度股東常會，向股東說明受惠於國際燃料價格回穩及各項強化財務營運作為，去年轉虧為盈，稅前盈餘756億元，終止連三個年度虧損，但仍有逾3,500億元累積虧損。台電表示，今年受中東情勢影響，燃料價格再次飆漲，台電將密切關注、審慎因應，持續強化財務營運績效，並向政府爭取協助，也會在銀行授信原則下，爭取財務改善資源。

台電已連續21年未發放股利，但每年紀念品會發放毛巾、襪子等實用商品。台電今考量彈性及使用效率，以及回饋股東與經費考慮，首度改發超商禮券100元。

台電2026年股東常會26日登場，由台電董事長曾文生主持，並由總經理郭天合向股東說明2025年營業報告，會中亦報告台電去年度公司債發行情形，並針對去年度財務報告、營業報告書及虧損撥補案進行承認。

台電說明，去年隨國際燃料價格回穩、電價調整，及持續強化燃料採購管理，並透過房地活化、轉投資事業等方式開源節流，台電去年收入總額9,726億元、支出8,970億元，稅前淨利756億元，減除所得稅費用後，稅後淨利為746億元；至去年底累積虧損3,511億元。

台電指出，今年1到4月虧損為90億元，與去年同期相比，已改善225億元，減幅約7成。惟受中東戰事等地緣政治影響，國際燃料價格再度攀升，中油公司於4、5月連續調漲電業天然氣價格，致使台電發購電燃料支出增加。台電將密切關注燃料價格波動，同時精進燃料採購、開源節流策略，強化財務體質，全力減少虧損，並持續爭取財務改善資源。

而對於今年供電情況，台電積極推動燃氣機組建設，已規劃4部新機組（合計520萬瓩）陸續上線，其中，台中新1號機已進入滿載測試階段，台中新2號機及興達新3號機亦陸續併網試運轉，合計裝置容量390萬瓩，將於今夏投入供電；興達新2號機則將於年底前加入供電行列，搭配抽蓄水力、儲能系統及需求面管理等多元調度手段，確保供電無虞，支持民生產業發展與城市競爭力。