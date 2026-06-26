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基米股東會／完成董事改選、周孟賢續任董座 創新板掛牌開啟五大新局

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

基因定序大廠基米（4195）26日舉行股東常會，會中順利承認去年營業報告書、財務報表與虧損撥補案，並通過各項議案，同時完成董事（含獨立董事）全面改選。隨後召開的董事會，一致推選周孟賢續任董事長。

基米通過改選的九席董事（含三席獨立董事），新任董事陣容包括周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉、俊貿國際股份有限公司法人代表人吳峻毅，獨立董事則由蕭介夫、蕭育仁、程仁宏出任。新任董事自當選日起正式就任，任期三年。

周孟賢表示，基米去年在次世代定序（NGS）專案挹注及儀器部門業績翻倍增長的帶動下，合併營收創下歷史新高，達7.08億元；同時，受惠於高毛利自製檢測產品的出貨比重提升，產品組合與獲利結構顯著改善，帶動虧損大幅縮減。

今年以來基米公司營運維持穩健成長，前五月合併營收2.48億元，年增1.03%。基米並於5月份成功掛牌創新板上市，標誌著公司正式邁入資本市場新里程碑，營運將步入全新階段。

展望今年，總經理江俊奇揭櫫五大策略方針，將全力驅動多體學科研服務、臨床檢測、CRDMO（核酸及多肽委託研究開發暨製造服務）與儀器代理等四大核心業務。在各產業線布局效益顯現下，預期今年整體營運表現將優於去年。

一、升級國際級CRDMO平台，搶占精準醫療先機。持續優化CRDMO服務，深耕短鏈核酸產品及醫材所需材料之合成與分析平台。透過整合既有的NGS技術與生物資訊運算能力，積極布局個人化新抗原癌症疫苗的免疫療法市場，搶占新藥研發供應鏈先機。

二、擴大臨床基因檢測版圖，跨足寵物精準醫療。因應臨床與市場剛性需求，持續發展疾病早期診斷與用藥指引檢測，並前瞻性布局LDTs（實驗室開發檢測）認證項目，加速與健保給付及臨床指引全面接軌，提升自有品牌產品的市場滲透率。此外，今年6月初基米更攜手農科院與王寵生技，一舉跨足寵物精準檢測醫療藍海，蓄積多元化的營運成長動能。

三、建構多體學大資料庫，技術升級強化高價值應用。積極建置符合國際標準的多體學平台與自動化設備，全面提升大量檢體的操作品質與效率。同時升級微量蛋白體分析技術，實現於極微量樣本中一次定量逾9,500種蛋白質之技術突破，大幅提升臨床樣本的資訊密度，強化公司在早期疾病偵測、生物標誌物發掘及藥物機制研究等高價值領域的競爭優勢。

四、深化雲端資安合作，創造服務加值。規劃與資訊雲端大廠合作，在強化基因數據資訊安全的同時，導入雲端運算加值服務，滿足客戶對高效、安全數據分析的客製化需求。

五、緊扣法規商機，多角化拓展儀器代理版圖。在儀器代理方面，因應環保法規及《再生醫療雙法》驅動的龐大市場需求，深化與國際原廠的戰略夥伴關係；同時積極將代理觸角朝非生醫領域進行多角化應用拓展，進一步延伸業務版圖與獲利來源。

營收

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