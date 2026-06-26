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材料股東會／庫存去化、新應用發酵 下半年將比上半年好

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

材料-KY（4763）26日召開股東會，現場通過多項議案，並完成董事改選。董事長王克璋表示，先前倍增的運輸成本有望進舒緩、加上美伊和談推進，中東地區庫存已見底，有利絲束產品交易及去化，預期今年下半年營運應會比上半年好。

王克璋表示，材料不訴諸價格競爭，而是尋找找新增長點及利基。隨庫存逐步消化、多元產品線及新興應用持續推展，預期第3季、下半年會更好。

材料5月營收9.52億元，年減22.69%、月增8.48%；前五月累計營收45.41億元，年減34.06%。第1季稅後純益11.14億元，年減45.11％，每股純益（EPS）1.13元。隨客戶庫存逐步消化，後續需求回補動能逐漸釋出。王克璋表示，目前預估6月營收有望優於5月，第3季營收也有望優於第2季，預期下半年營運將會比上半年好。

展望未來，材料也表示，將致力拓展利基新市場。其中，人工智慧（AI）智慧眼鏡部分，材料與義大利Mazzucchelli合作，開發高端醋酸光學材料，訂單可望在第3季明朗。此外，看好全球將邁入加熱不燃燒煙的黃金成長期，材料推出針對口含菸（尼古丁袋）的醋酸纖維無紡布（不織布），預計將於下半年出貨。旗下醋酸纖維絲束，也將新增2倍產能，供應中國大陸市場。

材料也預計打入風味菸市場，與巴西股東合資，今年將以巴拉圭為起點，生產新型晶球濾嘴產品，切入中南美洲市場。巴拉圭新廠預計今年年底、明年年初迎來完工及投產。

材料2025年營收年減15.8%。材料表示，去年絲束營收受產業進入調整階段，部分客戶放緩拉貨節奏以進行庫存去化，影響短期出貨動能，又醋片因本年度擴建新廠增加產能，醋片銷售進而增加，使產品組合發生變化。公司將今年定位為為「韌性提升期」，憑藉公司位於低成本產區之長期競爭實力，聚焦於成本精進、資金流動性優化及庫存動態控管。

營收 中東

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