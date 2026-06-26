福懋油股東會／出席率不足流會、變更登記卡關恐衝擊財報

飼料廠福懋油（1225）26日召開股東會，但因出席率僅達33.56%未過半，董事長吳星澄宣布本次股東會流會，公司將擇期另行再召開；另公司受惠低價庫存效益，今年營運展望樂觀，但因經濟部遲未核准公司負責人變更登記，恐影響第2季財報會計師簽證進度，後續不排除股票暫停交易。

吳星澄表示，公司原規劃於第1季與群智聯合會計師事務所合約到期後，改由四大會計師事務所之一的勤業眾信接手簽證，以提升財報公信力。不過自今年4月改選董事長後，主管機關經濟部以獨立董事是否涉及辭任或解任爭議尚未釐清為由，遲未完成變更登記，使公司法人登記與相關文件取得受阻。

他指出，變更登記未完成已影響正常營運流程，若6月30日前仍未完成程序，第2季財報恐面臨簽證不確定性，進一步影響財報出具時程。在相關文件無法備齊下，公司治理與決策運作均受限制。

吳星澄表示，若本次股東會進行假決議，依法須於一個月內再召開第二次股東會，但考量主管機關審查結果未明，為避免程序反覆與時間壓力，決定先行流會，待條件明確後再依法重啟召集程序。

展望營運，他對今年仍持審慎樂觀看法，指出受惠原物料行情及子公司獲利改善，加上國際局勢帶動大宗物資價格波動，公司持有低價庫存，在黃豆等原料價格走揚期間，將有助獲利表現。

福懋油說明，目前原料庫存約1.5至2個月，包含在途及廠內庫存，視供應狀況最長可達3個月，以維持供應穩定。

針對後續發展，吳星澄強調，當前首要仍是完成公司變更登記與治理架構釐清，在取得主管機關明確態度後，才能恢復正常營運節奏。他並指出，若財報延遲或簽證受阻，恐對股價與營運穩定性造成壓力，相關爭議仍待主管機關進一步釐清。