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「股王」信驊除息秀！股價重挫跌停慘貼息 7月7日還有1元股票股利要除權
股王信驊（5274）股利合計81元，包括80元現金股利及1元股票股利，寫歷史新高；26日先除息，參考價17,345元，早盤以16,620元開低後走低，一度亮燈跌停，重挫至15,615元，慘陷貼息窘境，7月7日還將有股票股利要除權。
信驊去年營收90.85億元，年增40.6%，稅後純益39.28億元，每股純益103.92元，營收、獲利及EPS都改寫歷史新高，董事會決議配發現金股利80元、股票股利1元，合計股利達81元。
信驊5月營收12.82億元，再創歷史新高，月增0.24%，年增68.74%；累計今年前5月營收57.07億元，年增61.73%。
董事長林鴻明曾表示，下半年營運「訂單不是問題、關鍵在供應」，隨著載板與封測供應鏈可望在第4季逐步紓解，加上AI伺服器與一般性伺服器需求走強，預期第2季表現將優於第1季、第4季優於第3季，下半年營收將較上半年大幅成長，明年表現可望更勝今年。
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