「股王」信驊除息秀！股價重挫跌停慘貼息 7月7日還有1元股票股利要除權

股王信驊（5274）股利合計81元，包括80元現金股利及1元股票股利，寫歷史新高；26日先除息，參考價17,345元，早盤以16,620元開低後走低，一度亮燈跌停，重挫至15,615元，慘陷貼息窘境，7月7日還將有股票股利要除權。

2026-06-26 11:19