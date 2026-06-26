三陽股東會／通過每股配息3元 吳清源續任董事長、穩中求進布局未來

三陽工業（2206）26日股東常會，會中承認2025年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分派案，決議每股配發現金股利新台幣3元。

三陽工業2025年全年合併營業收入626.32億元，較去年減少4.56%，仍為歷史第三高；合併營業淨利54.47億元，年減6.98%；歸屬於母公司業主淨利45.33億元，年減4.97%，每股盈餘（EPS）5.78元，整體營運表現維持穩健。

董事長吳清源於股東會中表示，2025年美國對等關稅政策擾亂全球市場與供應鏈生態，國際經濟環境充滿不確定性，但在全體同仁努力與消費者支持下，SYM機車不僅逆勢成長，台灣全年銷售313,502台，年增5,665台，市占率達44.3%，創下公司成立以來最高年度市占率紀錄；外銷市場亦克服國際局勢及區域經濟放緩挑戰，全年銷售成長超過8%。

在四輪事業方面，台灣汽車市場受到進口關稅及貨物稅議題影響，市場觀望氣氛濃厚，整體需求趨緩，但子公司南陽實業代理之HYUNDAI汽車全年銷售仍突破1.9萬台，全年市占率仍達4.6%，新產品持續獲得消費者肯定，穩居非豪華品牌第三名。

吳清源指出，公司2026年經營主軸：「穩」。面對瞬息萬變的市場環境，公司將持續秉持品質、服務與創新的核心價值，謹慎規劃、穩健行動，在維持營運穩定的基礎上積極掌握成長機會，以「穩中求進」作為經營原則。

展望未來，三陽將持續朝「穩中求進」方向邁進，經營目標包括維持台灣機車市場市占與心占第一、全球摩托車年銷售突破75萬台，HYUNDAI汽車方面，2026年規劃每季推出新車，包括第1季INSTER電動車、第2季PALISADE、第3季STARIA油電車型及第四季全新國產車款，以完整產品陣容滿足市場需求，持續挹注銷售成長動能。

本次股東常會亦順利完成董事全面改選。新任董事當選名單包括吳清源、吳麗珠 (千景投資)、姜禮禧 (千景投資)、吳奕成（千景投資）、黃裕昌 (兆耀投資)、張德清 (兆耀投資) 和田人豪 (兆耀投資)，而獨立董事分別是施中川、陳富煒、洪大明和魏興海當選。

三陽表示，新任董事會兼具產業經營、財務管理及公司治理等多元專業背景，未來將持續落實公司治理，穩健推動各項經營策略與永續發展目標，為股東創造長期價值。股東會後隨即召開董事會，並推選吳清源續任董事長。