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美製車輛零關稅 裕日車：今年應該沒機會
裕日車今日舉行股東會，通過每股配發現金股利0.84元，對於今年車市展望，裕日車總經理姚振祥表示，全年42萬台有點困難，但有機會超越去年40.5萬台，只是有選舉因素，恐也是影響市場的變數。但今年股市高檔，期望能刺激車市。
對於裕日車的表現，姚振祥則坦言，KICKS、SENTRA及X-TRAIL SAKURA特仕車款上市後接單表現良好，3~5月銷量較去年同期成長逾20%，但上半年與去年相比應是持平，而競爭對手推出新車搶市，裕日車的新車則要等年底與明年，因此今年全年銷量目標是守穩。
美製車輛零關稅議題，姚振祥認為，今年應該沒機會，美國總統川普不停在創造議題，但很少回顧舊議題，且透過對等關稅已經達到目的，該項議題可能對美國不是那麼重要，接下來就看美伊問題解決後，川普的心思可能又放到國內期中選舉。
董事長嚴陳莉蓮表示，受到關稅政策及國際地緣政治不確定性影響，汽車消費市場仍趨於觀望，面對挑戰，自去年底推出全新品牌計畫並優化營運，強化聲量、確保獲利，也將透過全新品牌戰略精進品牌價值、提升產品競爭力與服務品質，創造最大效益。
姚振祥表示，去年台灣汽車市場總銷售量為40.5萬台，裕日車銷售13117台，市占率3.2%，營收151.3億元，每股純益1.30元，今年大陸方面地緣政治影響下，全球經濟不確定性仍高，但裕日車展開NISSAN Re-shaping品牌啟動計畫，溝通「感動．源自細節」品牌精神。
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