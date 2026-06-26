高林驚爆持有 SpaceX 逾3萬股！還押注這些美國 AI 公司、股價急拉漲停

高林（2906）隱藏版海外投資布局曝光，激勵市場重新評價資產價值。公司首度揭露持有美國太空科技公司SpaceX逾3萬股，同時還持有工控資安公司TXOne Networks（睿控網安）100萬股，並布局多家美國AI新創，消息激勵買盤湧入，高林26日盤中大單敲進急拉攻頂，股價衝上14.2元，創下八個多月來新高。

高林法說會首度公開近年海外投資版圖。其中最受市場關注的是，公司透過私募基金間接投資美國太空科技公司SpaceX，目前持有約31,772股，總投資成本約150萬美元，平均每股取得成本約47美元。

以近期SpaceX私募市場交易價格約154.54美元推算，目前持股市值已逼近500萬美元，潛在未實現利益約340萬美元，折合新台幣約1億元。公司表示，目前持股尚未出售，將待適當時機再行處分。

除SpaceX外，高林另一項重要投資為工控資安公司TXOne Networks。公司目前持有100萬股，持股比率約1.45%，投資成本約新台幣1.76億元。

TXOne近年營運快速成長，2025年營收年增47%，今年第1季營收亦較去年同期成長近50%。市場先前傳出，公司正規劃赴美國或日本等重要資本市場掛牌上市，成為市場關注焦點。

此外，高林目前透過私募基金參與投資的海外新創企業，還包括人工智慧公司Scale AI、Lambda、Groq及Anthropic，以及美國可回收材料公司Anima。高林表示，由於本業屬傳統產業，因此近年選擇透過專業私募基金方式參與新興科技投資，作為長期資產配置的一環。