原料跌價 台塑、台聚吃補

油價回落下，三大石化基本原料乙烯、丙烯和丁二烯持續探底，近四周來各有6.5%至19.2%不等跌幅，有助下游泛用樹脂生產商台塑（1301）、台聚、國喬、台達化、華夏等減輕進料成本壓力、利差持穩。

市場人士指出，美伊談判取得進展，並且有更多船隻穿過荷莫茲海峽，供應擔憂緩解下，歐美原油期貨近日進一步走跌，並跌至美伊戰爭爆發前最低水準。

以24日來看，紐約NYMEX-8月輕質原油期貨跌2.87美元，收於每桶70.34美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨跌3.34美元，收於每桶73.74美元，引領三大石化基本原料乙烯、丙烯和丁二烯持續全面下探。

觀察近四周行情變化，乙烯部分，由6月初的每公噸930美元跌至870美元，跌價每公噸60美元、跌幅6.5%；丙烯部分，由6月初的每公噸1,200美元跌至目前的970美元，跌價每公噸230美元、跌幅19.2%；丁二烯部分，也由6月初的每公噸1,560美元跌至1,260美元，跌價每公噸300美元、跌幅亦達19.2%。

而國內兩大原料供應商台塑化和中油，依目前石油腦和各項石化基本原料現貨行情變動等進行供應格調整，預計將調降6月對下游的供料價；反觀泛用樹脂生產廠因產品價格逐步進入築底階段，將可因此減輕進料成本。

此外，值得注意的，美伊戰事摧毀中東部分石化廠，業內認為石化產能短期內難以恢復，有助紓解市場供過於求壓力，交易可望回歸供需基本面與終端需求表現。