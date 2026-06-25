陸鋼鐵減產 台廠振奮

中國大陸鋼鐵供給持續減量，最新統計顯示，5月大陸粗鋼產量8436萬公噸、年減2.7%；日均產量272萬公噸，較4月下降2.4%；鋼材產量1.23億公噸，年減2.8%，顯示大型鋼廠減產動作積極，中鴻（2014）、新光鋼、盛餘樂見供給減少，有利鋼價支撐。

中鴻也在昨日召開法說會，表明雖然短期仍受到高溫、多雨季節影響，下游採購態度較為保守，但隨著大陸推動鋼鐵供給側改革、全球製造業維持擴張，加上原料成本仍具支撐，美伊雙方近期達成停火及重啟荷姆茲海峽的框架協議，有助降低能源及航運成本波動，整體鋼市可望維持穩健運行，對台灣鋼鐵市場後續發展抱持審慎樂觀看法。

上市鋼廠主管表示，今年1至5月大陸累計粗鋼產量4.16億公噸，較去年同期減少3.9%；重點鋼鐵企業累計粗鋼產量則下降4.4%，明確釋出訊號，就是大陸鋼鐵產業過去長期困擾市場的供給過剩問題，正在透過政策引導與市場機制逐步改善，全球鋼市受惠。

因從供需角度來看，產量下降對鋼市具有明顯正面意義，隨著鋼廠控制產量、貿易商降低庫存水位，加上市場對下半年基礎建設及製造業需求仍抱持期待，鋼材價格已逐步展現抗跌能力。

上市鋼廠主管說，目前雖然處於雨季與傳統需求淡季，鋼價回檔幅度相對有限，凸顯市場對供給收縮已開始產生正面反應。

由於中國大陸是全球最大的鋼鐵生產國，其產量變化往往牽動國際鋼價走勢，大陸鋼廠減產幅度擴大，出口壓力相對減輕，有助降低低價鋼材傾銷對亞洲市場造成的衝擊，中鋼、中鴻，新光鋼、盛蜍、燁輝將受惠。