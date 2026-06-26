漢翔展示先進複材應用

漢翔（2634）積極布局高階複合材料與智慧製造市場，總經理莊秀美率研發團隊，參與全球複合材料產業重要展會「JEC東南亞複合材料論壇2026」，展示先進複材技術及AI智慧製造成果，爭取全球複材產業新商機。

漢翔深耕國防、民用航空及科技服務三大核心事業，以航空製造技術為基礎，莊秀美在論壇中以「AI為複材製造創造價值」為主題，分享漢翔以AI與數位化推動複合材料研發與製造能力。

漢翔近年積極投入熱塑性複合材料（Thermoplastic Composite）研發。相較傳統熱固型複材，熱塑複材具備可回收、易保存及高速量產等優勢，成為全球航空產業競相投入的重要技術領域。

漢翔在展覽中展出多項熱塑複材實體件成果，包括「多面折彎翼肋」及「包覆成型件」。多面折彎翼肋可在不破壞纖維完整性的前提下達成一體化成型，大幅提升結構剛性；包覆成型件則可實現快速成形與壓合，有效縮短製程時間，展現漢翔在高階複材製程上的成熟能力。

莊秀美表示，這些技術成果展現漢翔朝向「更輕、更快、更永續」製造目標邁進的成果，可望為下一代民航機及無人機提供兼具高效能與低廢料的解決方案。