世紀風電攻全方位能源

世紀風電（2072）昨（25）日召開重訊記者會，擬以發行新股方式合併世紀樺欣。公司並決定更名為「世紀能源設備股份有限公司」，將從單一離岸風電業者跨足全方位能源發展。

世紀風電表示，合併案擬以發行新股方式支付對價，以世紀風電每0.22股普通股換發世紀樺欣普通股1股。世紀風電預計增資發行新股共計44,000張，約占發行後總股本之18.64%。雙方預計於8月12日召開股東臨時會同步討論合併案與公司更名案。

世紀風電表示，合併案須經雙方股東會通過並取得相關主管機關核准，暫定12月31日為股份轉換基準日。股份轉換完成後，世紀樺欣將成為世紀百分之百持股子公司，在股份轉換基準日終止興櫃交易並停止公開發行。

世紀風電為集團離岸風電水下基礎的核心製造與交付平台，擁有位於「台北港」的廣大重件碼頭腹地，以及自主研發並取得專利的重吊設備「世紀擎天塔」。

世紀樺欣則以「台中港」為基地，專精於水下基礎關鍵管件、基樁及風機塔架製造。

世紀風電表示，本次上下游整併，世紀風電將可完整發揮「台北港」與「台中港」的雙基地優勢，未來亦在關鍵零組件掌握、原物料共同採購、生產排程優化、品質控管與工程管理上可望發揮綜效，全面提升大型離岸風電專案之承攬與執行效率，期盼提升國際競爭力的同時，亦為進軍亞太市場奠定堅實基礎。