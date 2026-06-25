泓德小金雞推「充電月票」

太陽能系統大廠泓德能源（6873）旗下子公司星舟快充昨（25）日宣布推出充電訂閱方案「SPASS（STAR CHARGER PASS）」，搶攻純電車主高頻通勤的充電商機。

星舟快充以「充電月票」概念鎖定北、中、南逾117座核心生活圈與停車場充電站點，提供Lite、Plus、Max三種訂閱方案，車主每月支付固定費用可獲得高於月費價值之優惠券回饋，整體充電成本最低降至七折，減輕每月充電支出負擔。

星舟快充表示，SPASS主要鎖定高頻通勤族、商務用車族及尚未建置家用充電樁之電動車主。觀察顯示，多數使用者已習慣於住家或公司周邊充電場域進行夜間或日間固定補電，形成穩定的公共充電使用情境。

相較於具備家用充電條件者，長期仰賴公共充電仍面臨較高的成本壓力。因應此使用情境推出SPASS方案，該方案主要適用於停車場及長時間停留據點，涵蓋Lalaport、家樂福及北、中、南城市車旅合作站點，總計超過117座充電站。星舟快充指出，以高頻使用情境估算，訂閱制方案可望為車主帶來約20%至30%之充電成本節省效果。

星舟快充近期動作頻頻，日前宣布透過策略投資電電數位，結合其「AmpGO 電動車充電地圖」數據分析、用戶導流優勢，本次再度推出訂閱制，有助於挹注母公司泓德能源業績。