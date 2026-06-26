富田進擊 AI 終端 有斬獲

電動馬達龍頭富田（4590）昨（25）日召開法說會，董事長張金鋒表示，公司朝「AI相關應用終端產品的動力模組」轉型升級，陸續開花結果，包括機器狗關節動力模組、5噸物流車動力模組等都將在第4季出貨，下半年展望樂觀。

航太科技方面，富田預計10月申請「AS9100D」航太品質認證，搶攻航太及低空載具市場。另外，新成立的小型化業務部門，專注高精度、輕量化馬達產品開發，並成功切入無人機（UAV）及低軌衛星球應用代工服務。

張金鋒指出，持續開發機器狗關節動力模組，目前產品已推進至第二代，預計第4季開始出貨國內IT大廠及美國大廠，公司看好機器狗應用市場成長潛力，有望成為未來重要營運動能之一。

富田近年積極投入機器狗關節動力模組，以及各類小型馬達模組開發。其中，機器狗關節動力模組整合馬達、齒輪與驅動器等關鍵零組件，可作為機器狗關節運動核心模組。

另外，富田與庫得科技合作的物流車動力模組，預計第4季量產，年產能約5,000台，初期可供應3,000台。另與國內電動巴士大廠合作的六相電機系統與驅動器，預計明年第1季出貨，規劃年產能可達800套，目前客戶年需求約400套至500套。

富田也加速無人機布局，今年開始停用大陸稀土材料，全力推動無稀土永磁技術，已陸續取得大廠訂單。