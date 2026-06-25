聽新聞
0:00 / 0:00
世紀風電重大訊息公布 明日恢復交易
臺灣證券交易所公告，世紀風電（2072）上市普通股自26日起恢復交易。
世紀離岸風電設備股份有限公司已於6月25日公布暫停交易事由之相關重大訊息，證交所公告其上市普通股自6月26日起恢復交易。
世紀風電25日在重訊記者會上宣布，由於第三階段離岸風電區塊開發有諸多不確定因素，世紀風電擬轉型成能源設備供應商，不再單重押在台灣離岸風電市場。為發揮上下游綜效，將以發行新股取得世紀樺欣（7752）100%股權，世紀風電擬每0.22股普通股換發世紀樺欣普通股1股。此外世紀風電設定目標，2035年將轉型成為全方位能源設備供應商，未來擬進軍光能、氫能領域發展，公司將更名為「世紀能源設備股份有限公司」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。