世紀風電重大訊息公布 明日恢復交易

臺灣證券交易所公告，世紀風電（2072）上市普通股自26日起恢復交易。

世紀離岸風電設備股份有限公司已於6月25日公布暫停交易事由之相關重大訊息，證交所公告其上市普通股自6月26日起恢復交易。

世紀風電25日在重訊記者會上宣布，由於第三階段離岸風電區塊開發有諸多不確定因素，世紀風電擬轉型成能源設備供應商，不再單重押在台灣離岸風電市場。為發揮上下游綜效，將以發行新股取得世紀樺欣（7752）100%股權，世紀風電擬每0.22股普通股換發世紀樺欣普通股1股。此外世紀風電設定目標，2035年將轉型成為全方位能源設備供應商，未來擬進軍光能、氫能領域發展，公司將更名為「世紀能源設備股份有限公司」。