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高林法說會／隱藏版海外投資曝光 持有SpaceX逾3萬股暫不出售

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

高林（2906）法說會意外曝光隱藏版投資布局。公司首度揭露，透過私募管道持有美國太空科技公司SpaceX約31,772股，總投資成本約150萬美元，換算平均每股取得成本約47美元。以目前股價約154.54美元計算，持股市值已逼近500萬美元，潛在未實現利益約340萬美元（約新台幣1億元）。對此，高林表示，目前持股尚未出售，將待適當時機再行處分。

據了解，高林先前公告投資Andra Capital Fund LP，累計投入金額約390萬美元。公司透露，這項海外科技投資布局主要由董事長李忠良透過海外私募基金資源牽線促成，而此次揭露的SpaceX持股，即是透過該基金間接取得，也是公司首度對外揭露具體投資標的。

高林表示，近年持續關注並研發、投資未來新型產業，希望透過投資新興事業增添未來成長動能。目前除SpaceX外，相關投資版圖亦涵蓋美國人工智慧公司Scale AI、Lambda、Groq及Anthropic，另也投資美國可回收材質公司Anima。公司指出，由於高林屬傳統產業，因此選擇透過專業私募基金參與新興科技投資。

除海外投資外，高林近年也同步推進資產活化。公司位於台北市精華區的台塑大樓都更案持續推進，目前已於今年5月完成連續壁單元施工，成為市場關注的重要資產開發案之一。

公司指出，台塑大樓2023年委託戴德梁行重新估值後，高林持有產權價值約37.9億元，扣除委建費用約9.7億元後，相較原始帳面價值約3.4億元，估算淨增加價值約24.8億元，資產增值效益逐步浮現。

另外，高林投資的工控資安公司TXOne Networks營運持續成長，2025年營收較2024年成長47%，今年第1季亦較去年同期成長近50%，顯示公司近年海外投資布局逐步進入收成階段。

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