海光股東會／未來市場挑戰嚴峻 公司治理有改善空間

海光（2038）25日股東會，面臨房市低迷、獲利降低以及碳成本增加等重大考驗，更需積極應對。

海光年報顯示，2025年營收89.23億元、年減8.24%；營業虧損7,767.7萬元，稅後純損1.1億元，由盈轉虧。

法人指出，海光未來營運面臨多項挑戰，首先，房地產市場仍是影響海光最大的需求變數。公司指出，央行信用管制及政府打炒房政策持續，使住宅市場交易量萎縮、建商推案趨於保守，2026年房市仍將呈現「量縮盤整」格局，鋼筋需求短期內恐難明顯回升。由於海光產品主要供應國內營建市場，房市景氣變化將直接影響鋼筋出貨及稼動率。

其次，鋼價波動將持續影響獲利能力。海光去年鋼筋銷售量僅較前年減少0.79%，但營收卻衰退8.37%，營業利益更大幅縮水近七成，顯示產品售價下跌速度高於成本下降速度，鋼價變動對獲利具有高度槓桿效果，凸顯公司內部治理有大幅優化空間。

此外，能源成本及碳費壓力逐年升高。年報指出，電價調漲、天然氣價格維持高檔，加上碳費正式開徵，使電弧爐煉鋼成本持續增加。隨2050淨零排放政策推進，未來碳費制度及能源成本制度化，將成為鋼筋廠長期必須面對的經營挑戰。

另一方面，鋼筋產業本身毛利率偏低，也是投資風險之一。海光去年毛利率降至2.35%，在鋼價下跌、固定成本攤提及能源成本增加下，獲利空間遭明顯壓縮。若未來市場競爭加劇，毛利率仍可能持續承壓。

值得注意的是，海光持續投入供氧系統、連鑄設備、自動化及AI智慧製造改善，並強化節能減碳與數位轉型，希望降低單位成本、提升生產效率，能否有效改善產銷運營值得觀察。