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中鴻法說會／大陸控制產能、基建需求撐盤 後市審慎樂觀

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鴻（2014）25日法說會，表明雖然短期仍受到高溫、多雨季節影響，下游採購態度較為保守，但隨著大陸推動鋼鐵供給側改革、全球製造業維持擴張，加上原料成本仍具支撐，美伊雙方近期達成停火及重啟荷莫茲海峽的框架協議，有助降低能源及航運成本波動，整體鋼市可望維持穩健運行，對台灣鋼鐵市場後續發展抱持審慎樂觀看法。

中鴻指出，世界鋼鐵協會（worldsteel）最新預測指出，2026年全球鋼鐵需求將達17.24億公噸、年增0.3%，2027年更可望進一步成長2.2%。其中，大陸需求降幅逐步收斂，印度持續受惠基礎建設投資維持高速成長，歐美市場則因企業投資回升，鋼材需求重新轉正，全球鋼鐵景氣逐步朝健康方向發展。

供給端則是中鴻最看好的因素，大陸今年前五月粗鋼產量較去年同期減少1,610萬公噸、年減3.9%，顯示控產政策持續落實；此外，同步實施鋼品出口許可證制度，並公布新版《鋼鐵行業產能置換實施辦法》，提高產能置換比例及監管強度，有助改善供需秩序，減少低價出口對亞洲鋼市造成的衝擊。

國際行情方面，美國市場受惠內需增加及進口量有限，鋼廠接單順暢，價格持續走高；歐洲市場雖因終端客戶完成補庫後採購轉趨保守，但整體價格仍維持高檔整理；亞洲市場則受到原料成本墊高支撐，加上各國製造業PMI維持擴張區間，鋼價底部逐步墊高，市場信心已較第1季改善。

中鴻表示，近期雖因高溫、多雨及季節性因素，使部分下游採購延後，但公共工程、能源建設、半導體投資及AI基礎設施需求仍將提供國內用鋼支撐。尤其隨著政府持續推動重大交通建設、電力基礎設施及橋梁更新工程，鋼板、熱軋及冷軋產品需求可望逐步回升，有助提升整體鋼材消耗量。

中鴻 大陸 荷莫茲海峽 法說會

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