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燁輝股東會／總經理張振武：展現韌性、蓄勢待發

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
燁輝股東會，總經理張振武表明，展現韌性、蓄勢待發。記者林政鋒攝影
燁輝股東會，總經理張振武表明，展現韌性、蓄勢待發。記者林政鋒攝影

燁輝（2023）25日股東會，總經理張振武表示，面對全球鋼市仍有諸多不確定因素，燁輝練好基本功，提升鍍鎂鋁鋅的高階技術，同時做好內外銷布局，在挑戰中展現韌性，蓄勢待發。

燁輝指出，台灣鋼市近期呈現「總體經濟偏強、鋼價偏弱」格局。AI需求推升外銷訂單與GDP展望，新台幣近日趨貶、房市降溫，內需支撐有限。

國際面，美伊談判降低油價與荷姆茲風險，但美國聯準會改革仍添變數。鋼市方面，歐盟防衛升級，原產地規則趨嚴，貿易壁壘升高；大陸鋼材與鋼胚出口增加，亞洲鋼廠平低盤開出，鋼價趨於疲軟；原料端鐵礦走弱，成本支撐持續淡化，整體而言，台灣鋼價上行空間有限，須留意低價進口、匯率與外銷接單變化。

燁輝表示，今年前五個月，因上游鋼廠連續調漲，中下游掀起一波囤貨潮。到5、6月市場庫存已達飽和，但終端實際需求疲弱，加上7月盤價轉跌，市場行情開始出現鬆動。接著第3季又面臨8月是傳統民俗月，現況面臨「高庫存、弱需求」的雙重挑戰。

雖然傳統建材用鋼需求低迷，但工程專案有剛需，高科技業建廠與大型物流中心建置的用料需求依然強勁。此外，積極布局高階產品，高性能 Maxitra 鋅鋁鎂產品銷售持續推進，成為當下與未來結構轉型的重要利器。

此外，綠色鋼材有潛力，迎合全球減碳趨勢的RC綠色鋼材，持續在開發應用於資通訊、再生能源及家電產業等領域的用鋼需求。

燁輝表示，面對現況市場變化，主要策略是「第3季求穩、第4季全力衝刺」。短期第3季全力鞏固基本客戶與銷售量，並拉高「高附加價值產品」的銷售比例，以穩健步伐度過市況低谷。

展望第4季進到傳統旺季，密切關注市場走勢與庫存去化狀況，隨著需求釋放、市場回溫，第4季就可以全力衝刺，有信心在艱困的挑戰中展現韌性，繼續拚搏。

燁輝 美國聯準會 歐盟 股東會

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