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喬山股東會／通過配息4.5元 集團商用市占率2028年挑戰70%

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
喬山總經理羅光廷說，喬山擁有全球最大健身器材生產基地，1,000億元營收的產能都準備好了。記者宋健生／攝影
喬山總經理羅光廷說，喬山擁有全球最大健身器材生產基地，1,000億元營收的產能都準備好了。記者宋健生／攝影

喬山健康科技（1736）24日召開股東常會，通過每股配發4.5元現金股利，並完成董事全面改選，羅崑泉獲選續任董事長；喬山預計2028年達成全球商用健身器材市占率70%的目標，集團營收進一步挑戰1,000億元大關。

喬山總經理羅光廷表示，喬山越南二廠已於今年5月完工投產，目前擁有全球最大的健身器材生產基地，「1,000億元營收的產能都準備好了！」他強調，喬山已築起一道長城，堵住競爭者侵蝕市場，商用市場喬山沒有對手。

喬山去年合併營收543.29億元、年增13.7%，已連續八年刷新紀錄，毛利率50.6%，每股純益9.06元，為近19年來新高；今年前五月合併營收198.57億元、年增8.1%，續創同期新高，展現集團營運規模與市場競爭力持續提升。

羅光廷指出，美國對等關稅將台灣和越南關稅稅率提高至14.6%，但仍較中國大陸22.1%的關稅有7.5個百分點的優勢，喬山已將中國大陸銷美產品由上海廠移往越南北寧廠生產，北寧廠占地約19公頃，今年5月投產，連同越南安平廠共29公頃，是業界最大規模的生產基地。

羅光廷表示，今年喬山真正精彩的是第3季和第4季，不僅庫存因素消除，且美國政府於4月20日啟動的關稅退稅，喬山集團已申請退稅金額達4,430萬美元，6月將可收到1,580萬美元退稅，並於第3季收回大部分退稅款，直接挹注獲利。

在商用市場方面，喬山以Matrix、Vision雙品牌策略布局，其中Vision品牌主要用於防禦中國大陸品牌價格競爭，強化全球市場滲透率，今年商用市占率預期可達52%，2028年挑戰全球市占率70%目標。

家用市場方面，今年是併購BowFlex品牌第三年，將大幅投入行銷資源並拓展電商等通路，帶動銷售動能。新產品預計自6月起出貨，下半年放量，全年可望貢獻獲利，並看好減重藥物普及帶動新型健身需求，為重訓器材帶來新一波成長契機。

在併購策略上，商用市場將以補強型的小型併購為主，目前鎖定具30至40年歷史的美國品牌，未來將納入Vision產品線；家用市場不排除進行較大規模併購，規模可能達百億元以上。

目前，喬山在中國上海有2個生產商用重量訓練器材及關鍵零組件的工廠，在越南也有2個分別生產商用和家用健身器材的工廠，台灣廠生產高級商用健身器材，日本大阪廠則製造按摩椅，集團已準備好達1,000億元營收的產能。

法人認為，喬山在商用、家用健身器材，以及Fuji按摩椅、Panasonic助聽器等事業同步挹注下，未來三年每年營收將以15%至25%的速度成長，預期今年每股稅後純益有機會上看15至20元。

喬山 營收 越南

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